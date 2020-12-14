العثور على جثمان شاب داخل منزله فى حالة تعفن بالمنصورة

تمكن ضباط مباحث قسم ثان المنصورة، اليوم الإثنين، من كشف سر بلاغ عدد من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من داخل الشقة في مساكن منطقة جديلة، حيث تبين وجود جثمان لشاب يعمل في فرن وفي حالة تعفن داخل شقته بجوار سريره.وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من ضباط مباحث قسم ثان شرطة المنصورة، يفيد بورود بلاغ من أهالي منطقة مساكن جديلة، عن صدور رائحة كريهة من شقة يقطنها شاب بمفرده.وبانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، تبين أن الشقة يقطن بها شاب يدعى "إبراهيم. م. ا"، 27 سنة، عامل فران، ويسكن بمفرده في الطابق الأخير، وبفتح الشقة عثر عليه مسجيًا على وجهه بجوار السرير، ولا توجد آثار عنف على الشقة أو الجثمان، أو محتويات الشقة، وكل متعلقاته موجودة.وبسؤال، شقيقه ووالدته، لم يتهما أحدًا بالتسب في وفاته، واقرا أن الشاب كان يعاني من أزمة نفسية وفضل الإقامة بمفرده، وأنه كان مريض سكري، ويعاني من الدخول في غيبوبة سكر باستمرار.وجرى نقل الجثمان إلى مستشفى المنصورة الدولي، وأكد التقرير الطبي المبدئي استبعاد الشبهة الجنائية، وأن سبب الوفاة قد تكون غيبوبة السكر، وعدم نجدته.وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي كلفت بالتحري لكشف ملابسات الواقعة، وصرحت بدفن الجثمان عقب انتهاء الطب الشرعي من التشريح.