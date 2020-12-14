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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

أسماء الفائزين بجولة الإعادة في النواب بالقاهرة

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 04:39 م
لاشين إبراهيم
لاشين إبراهيم
أشرف لاشين
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أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، النتيجة النهائية لجولة الإعادة للمرحلة الثانية والأخيرة لانتخابات مجلس النواب 2020، والتى جرت في 13 محافظة، تحت إشراف قضائي كامل.

واعتمدت الهيئة المحضر الخاص بالنتائج، وأصدر مجلس إدارة الهيئة القرار رقم (90) لسنة 2020، باعتماد محضر الجهاز التنفيذي ونتيجة انتخابات محافظات تلك المرحلة.

وجاء أسماء النواب الفائزين عن محافظة القاهرة كالتالى:
في الدائره الرابعة:
سيد عثمان سيد جاد المولى عن دائرة الزيتون عن حزب الشعب الجمهوري.
في الدائرة الخامسة:
سيد نصر السيد أبو العلا عن دائرة حدائق القبة عن حزب مستقبل وطن.
وفي الدائرة السادسة:
عمرو محمد فاروق محمد، دائرة أول مدينة نصر عن حزب مستقبل وطن.
وفي الدائرة الحادية عشر:
محمد رضا عبد المحسن أحمد، عن دائرة المرج مستقل.
وفي الدائرة السابعة عشر:
علي عبد الونيس علي سواح، عن دائرة البساتين مستقل.
وفي الدائرة التاسعة عشر:
عبد المنعم حامد محمود
عرفة مصطفى صالح محمود
عن دائرة حلوان ممثلين عن حزب مستقبل وطن

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