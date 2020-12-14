إصابات كورونا فى كندا تصل 464 ألفا و13451 وفاة

بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في كندا 464 ألفا و443 حالة، حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الإثنين، بالتوقيت المحلي لمدينة تورونتو، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وبلغ عدد الوفيات في كندا جراء فيروس كورونا المستجد 13 ألفا و451 شخصا، بينما تعافى من الفيروس 378 ألفا و653 شخصا، ومر حوالي 46 أسبوعا منذ ظهور حالة الإصابة الأولى في كندا.