«الشهر العقاري» يصدر قرارًا بشأن الرقم القومى

أصدر الأمين العام لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق قرارا، بالاكتفاء بإثبات الرقم القومى، دون إلزام صاحب الشأن بتقديم صورة الرقم القومى للطرف الثانى، فى مكاتب التوثيق والشهر العقارى.ونص القرارعلى أنه بخصوص الكتاب الدوري رقم 524 لسنة 2020 بشأن إثبات الرقم القومي لكل المتعاملين مع مصلحة الشهر العقاري والتوثيق يرجى التنبيه على كل إدارات المكاتب والمأموريات ومكاتب وفروع التوثيق بالاكتفاء بإثبات الرقم القومي للوكلاء أو الصادر ضدهم، سواء تم الإدلاء به بمعرفة صاحب الشأن تحت مسئوليته أو من خلال تقديم مستند بذلك، دون إلزام صاحب الشأن بتقديم صورة الرقم القومي الخاص للطرف الثاني ودون الحاجة إلى عمل مسح ضوئي للمستند حال تقديمه وذلك للعلم ومراعاة تنفيذه بكل دقة".