تامر حسني يحيي حفلا غنائيا في الإمارات.. الخميس

يستعد النجم تامر حسني، لإحياء حفل غنائي في دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال افتتاح مهرجان دبي للتسوق يوم الخميس المقبل، والذي سيشهد حضورا كبيرا من الجمهور من مختلف الدول العربية.وقدم الفنان الأسبوع الماضي أغنية افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى، في دورته الثانية والأربعين والتي حملت اسم "الدنيا فيلم"،وهي من من كلمات منة عدلي القيعي، وألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع جان مارى.و طرح تامر حسني مؤخرًا عددًا من أغاني ألبومه الغنائي الجديد «خليك فولاذي»، وينتظر تحديد موعد نهائي لعرض فيلمه السينمائى الجديد «مش أنا»، الذي يشارك في بطولته كل من حلا شيحة، وماجد الكدواني، وكتب قصته تامر حسني، ومن إخراج سارة توفيق التي انتهت من أعمال المونتاج الخاصة به وأصبح جاهزا للعرض بدور السينما.