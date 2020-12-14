البابا تواضروس: الاعتراف بالأديرة بتصويت عن طريق المجمع المقدس

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ إن الأديرة غير المعترف بها نوعان، النوع الأول الذي كانت بداية إنشائه بدون معرفة الكنيسة فهذه تنتظر الاعتراف إلى حين انتهاء الشكل الرهباني فيها، ونرسل لجنة من رؤساء الأديرة يعاينوا المكان ويكتبوا تقرير ويرسل إلى لجنة الرهبنة ويرفع للمجمع المقدس ونقوم بعمل تصويت داخل المجمع.وأضاف البابا تواضروس الثاني، خلال حواره على قناة أغابي الفضائية: أن ثاني نوع أديرة تم بناؤها بقرار شخصي من أحد الأفراد دون الرجوع إلى الكنيسة وهذه غير معترف بها.مضيفا: أنه المجمع المقدس أصدر من شهر دليل للأديرة القبطية الأرثوذكسية للرهبان والراهبات على مستوى مصر والعالم كله ومتاح في المكتبات.