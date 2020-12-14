رسميا الهيئة العليا للانتخابات تعلن المرحلة الأخيرة لانتخابات مجلس النواب
العليا للانتخابات: فوز 100 مرشح بجولة الإعادة بالنواب
الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 04:36 م
أشرف لاشين و حسام محفوظطباعة
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، منذ قليل، نتيجة جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب فى محافظات المرحلة الثانية.
وأعلنت الهيئة فوز 100 مرشح بجولة إعادة المرحلة الثانية للانتخابات، ليرتفع إجمالى نواب البرلمان الفائزين إلى 567 نائبا.
وأعلنت الهيئة فوز 100 مرشح بجولة إعادة المرحلة الثانية للانتخابات، ليرتفع إجمالى نواب البرلمان الفائزين إلى 567 نائبا.