العليا للانتخابات: فوز 100 مرشح بجولة الإعادة بالنواب

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، منذ قليل، نتيجة جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب فى محافظات المرحلة الثانية.وأعلنت الهيئة فوز 100 مرشح بجولة إعادة المرحلة الثانية للانتخابات، ليرتفع إجمالى نواب البرلمان الفائزين إلى 567 نائبا.