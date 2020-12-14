رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 14 ديسمبر 2020 الموافق 29 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

رسميا الهيئة العليا للانتخابات تعلن المرحلة الأخيرة لانتخابات مجلس النواب

العليا للانتخابات: فوز 100 مرشح بجولة الإعادة بالنواب

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 04:36 م
لاشين إبراهيم
لاشين إبراهيم
أشرف لاشين و حسام محفوظ
طباعة
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، منذ قليل، نتيجة جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب فى محافظات المرحلة الثانية.

وأعلنت الهيئة فوز 100 مرشح بجولة إعادة المرحلة الثانية للانتخابات، ليرتفع إجمالى نواب البرلمان الفائزين إلى 567 نائبا.

موضوعات متعلقة

الباز يكشف: 4 أسباب دفعت مصر لاستيراد اللقاح الصيني ورفض الأمريكي

إحالة دعوى غلق قناة نادى الزمالك لـ«المفوضين»

«استمر 4 ساعات».. حكاية أطول مشهد رومانسى لـ سعاد حسنى

موعد إعلان نتيجة كلية الشرطة 2020 وكيفية معرفة النتائج

الصور

image description

محافظ أسيوط يشهد انطلاق القافلة التنموية «جسور الخير 10» من منفلوط

image description

السيطرة على حريق محل بويات في أسيوط

image description

جامعة أسيوط تطلق «جسور الخير 10» لدعم القرى الأكثر احتياجًا

image description

الانتهاء من تطوير وحدة طب الأسرة بالطوابية في أسيوط

image description

توصيل كابلات الألياف الضوئية لـ116 مدرسة بأسيوط بسرعة 50 ميجا

الأكثر قراءة

محافظ البحيرة يكشف حقيقة اختفاء تمثال الإمام محمد عبده

برسالة تأكيد| كيفية الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة 2020 –2021

الآن.. نتيجة كلية الشرطة بالاسم | النتيجة النهائية لكلية الشرطة 2020 (الرابط الرسمي)

«استمر 4 ساعات».. حكاية أطول مشهد رومانسى لـ سعاد حسنى

إنفوجراف

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

نجم الساعة

المتحدث الرسمي لـ«النواب» يحضر مع «منصور» جلسة حل مجلس الزمالك

منوعات

الآن.. نتيجة كلية الشرطة بالاسم | النتيجة النهائية لكلية الشرطة 2020 (الرابط الرسمي)

اليونان تلزم القادمين بالخضوع لفحص كورونا والحجر

تكدس بالمحال التجارية في ألمانيا قبل بدء الإغلاق

معهد ألماني: الإغلاق يخفض 3.5 مليار من الناتج المحلي أسبوعيًا

أيام زمان

بسبب سامية جمال.. قصة بكاء الفنان رشدى أباظة

إرث مديحة يسرى.. كتبت أكثر من فيلم ورسمت لوحة شهيرة

كيف تسبب علي أمين في صدام بين «رجب» و«هيكل»؟

«بين الصحافة والسياسة».. «هيكل» يروي قصة صداقته بالزعيم

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
يحيى حقى.. الجميل الذى لا يتكرر
د. منى حلمى
سأصنع «كفنى» من أغصان الشجر وأوراق الورود «1»
ماجد حبته
مكايدات دولية وقودها الصحفيون!
محمد المعتصم
واخد لى بالك إنت (9)
المزيد

الثقافة

معرض نحت تفاعلى بمركز طلعت حرب الثقافى غدًا

المجلس العربى للعلوم الاجتماعيّة ينظم سلسلة محاضرات فاطمة المرنيسى

الأحد.. تدشين منتدى «الثقافة والإبداع» بسينما الهناجر

«الحرف التراثية ثروة قومية».. أمسية ثقافية بالأوبرا