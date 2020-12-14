ترامب يعلن إعطاء أول جرعة من لقاح فيروس كورونا ويهنئ الشعب الأمريكي

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن إعطاء أول جرعة من لقاح فيروس كورونا ويهنئ الشعب الأميركي.وهنأ الرئيس الامريكي الحالي الشعب والعالم في تغريدة قائلا "إعطاء أول لقاح مبروك الولايات المتحدة! تهانينا للعالم!".جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال: انه بعد موافقة إدارة الأغذية والعقاقير على لقاح كوفيد-19 الذي تنتجه شركة فايزر، إن التطعيم باللقاح في الولايات المتحدة سيبدأ خلال أقل من 24 ساعة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.