قطر تسجل 160 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 160 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا كوفيد- 19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، من بينها 133 إصابة محلية مسجلة بين أفراد المجتمع و27 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج الذين يخضعون للحجر الصحي.كما سجلت وزارة الصحة القطرية 229 حالة شفاء جديدة، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 138719، بالإضافة إلى تسجيل حالة وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 241 حالة حتى الآن.وبلغ عدد الحالات التي تم فحصها خلال الـ24 ساعة الماضية 10088 حالة، ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 1171929 حالة حتى الآن، فيما وصل إجمالي عدد الحالات النشطة الحالية 2161 حالة.