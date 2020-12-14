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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

السيطرة على حريق محل بويات في أسيوط

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 04:44 م
حريق محل بويات في
حريق محل بويات في أسيوط
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة أسيوط من السيطرة على حريق بأحد المحال التجارية بمنطقة علي عبدالدايم وسط مدينة أسيوط.

وتلقى اللواء أسعد الذكير، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارًا من محمد البشير، رئيس حي غرب أسيوط، يفيد بوجود حريق بأحد محلات البويات بمنطقة الشيخ علي عبدالدايم بحي غرب أسيوط.

وانتقلت قوات الحماية المدنية بقيادة العميد إيهاب ثروت، وحي غرب أسيوط بقيادة محمد البشير، إلي موقع البلاغ، وتبين اشتعال النيران بأحد محلات البويات بجوار الشيخ على عبدالدايم، وتمت السيطرة على الحريق وإخماد النيران والتبريد من قبل الحماية المدنية دون وجود إصابات.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض علي النيابة العامة لتباشر التحقيقات لمعرفة سبب الحريق وحصر التلفيات.

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