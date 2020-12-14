ماكرون: شركات الإنترنت بحاجة لدفع ضرائبها

ذكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه يجب على شركات الإنترنت دفع المزيد في الضرائب، جاء ذلك في تجمع للقادة الوطنيين في فعالية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اليوم الإثنين.وقال: نريد نظام ضرائب نزيها"، حيث ذكر الشركات بالاسم، لكنه أولى اهتماما واضحا بشركات مثل فيسبوك وجوجل، مشيرا إلى كيف أن جائحة كورونا ساعدت المجتمع في إحداث قفزة إلى العالم الرقمي فيما يلجأ الكثير من الأشخاص لوسائل إلكترونية لإداء مهام كانت تستلزم يوما ما مخالطة بشرية.وقال ماكرون إن هذا تُرجم إلى أرباح كبيرة لم تقابلها زيادة في مدفوعات الضرائب.وأضاف أن الكثير من دافعي الضرائب لن يقبلوا هذا الوضع.ولطالما كانت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تحاول تقديم مقترح دولي من أجل نظام ضرائب رقمي. ولكن الجائحة-وكذلك الاختلافات السياسية- عرقلت الإطار الزمني لوضع مسودة للفكرة.وقال ماكرون إن هناك حاجة للموافقة على مقترح بحلول منتصف.2021 وأدخلت فرنسا ضريبة على المنتجات الرقمية في 2019 ولكن لم تنفذها حيث أنها تنتظر نتيجة المحادثات الدولية.وهددت الولايات المتحدة دولة فرنسا بضرائب انتقامية في حال نفذت خطتها.