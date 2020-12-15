نصائح لحمايتك من فيروس كورونا داخل وسائل المواصلات

يتحرك الغالبية العظمى من الأشخاص، في وسائل المواصلات بشكل يومي، سواء في الذهاب أو العودة من العمل، أو لقضاء أمور أخرى حياتية.ويقدم «الدستور» مجموعة من النصائح التي يجب اتباعها للوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد، خلال استقلال وسائل المواصلات المختلفة.- الالتزام بارتداء الكمامة الخاصة بك مع استخدام الكحول لتطهير المكان قبل الجلوس عليه.- لا تختار المكان المزدحم وفي حالة المترو انتظر حتى يأتي العربة غير المزدحمة.- في حالة العطس أو الكح لا بُد من الالتزام بارتداء الكمامة ولا تخلعها.- احرص على وجود منديلك الخاص بك للاستعانة به في أي موقف.- خذ طريق للشغل أقل ازدحامًا.- انتظر قبل الصعود للركوب بالأتوبيس أو المترو حتى ينزل الركاب.- احرص على مسافة بينك وبين الشخص الموجود أمامك على الأقل متر واحد.- فتح النوافذ للتهوية وتجديد الهواء.- قلل المدة التى تقضيها في وسائل المواصلات قدر الإمكان.- تجنب الاتصال الجسدي والابتعاد عن الآخرين قدر الإمكان خلال ركوب المواصلات.يذكر أن وزارة الصحة والسكان ترفع استعداداتها بكافة محافظات الجمهورية، وتتابع الموقف أولًا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، وهناك أرقام خط ساخن ورقم واتساب تم توفيره من قبل الوزارة بشأن فيروس كورونا والأمراض المعدية وهو الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، مع وجود تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف عبر تحميله.