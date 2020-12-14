رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 14 ديسمبر 2020 الموافق 29 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الأمن العام يضبط 179 سلاحًا ناريًا فى حملات بالمحافظات

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 04:38 م
الأمن
الأمن
عمرو المزيدي
طباعة
واصل قطاع الأمن العام حملات المكبرة في المحافظات، فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وقامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، بتوجيه حملة أمنية مكبرة، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 179 قطعة سلاح ناري، بحوزة 145 متهمًا.

وضمت المضبوطات 14 بندقية آلية، 2 بندقية رصاص، 27 بندقية خرطوش، 12 طبنجة، 124 فرد محلي، 497 طلقة مختلفة الأعيرة، 15 خزينة متنوعة، و203 قطع سلاح أبيض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويجري استمرار الحملات الأمنية.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

مصرع عنصرين إجراميين فى تبادل إطلاق النيران مع الأمن بالشرقية

«علمية كورونا»: موجة كورونا الثانية «أقل شراسة».. والفيروس لم يتحور

الحكومة تنفي إقرار زيادة جديدة فى ضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية

أسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الإثنين 14-12-2020

الصور

image description

محافظ أسيوط يشهد انطلاق القافلة التنموية «جسور الخير 10» من منفلوط

image description

السيطرة على حريق محل بويات في أسيوط

image description

جامعة أسيوط تطلق «جسور الخير 10» لدعم القرى الأكثر احتياجًا

image description

الانتهاء من تطوير وحدة طب الأسرة بالطوابية في أسيوط

image description

توصيل كابلات الألياف الضوئية لـ116 مدرسة بأسيوط بسرعة 50 ميجا

الأكثر قراءة

محافظ البحيرة يكشف حقيقة اختفاء تمثال الإمام محمد عبده

برسالة تأكيد| كيفية الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة 2020 –2021

الآن.. نتيجة كلية الشرطة بالاسم | النتيجة النهائية لكلية الشرطة 2020 (الرابط الرسمي)

«استمر 4 ساعات».. حكاية أطول مشهد رومانسى لـ سعاد حسنى

إنفوجراف

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

نجم الساعة

المتحدث الرسمي لـ«النواب» يحضر مع «منصور» جلسة حل مجلس الزمالك

منوعات

الآن.. نتيجة كلية الشرطة بالاسم | النتيجة النهائية لكلية الشرطة 2020 (الرابط الرسمي)

اليونان تلزم القادمين بالخضوع لفحص كورونا والحجر

تكدس بالمحال التجارية في ألمانيا قبل بدء الإغلاق

معهد ألماني: الإغلاق يخفض 3.5 مليار من الناتج المحلي أسبوعيًا

أيام زمان

بسبب سامية جمال.. قصة بكاء الفنان رشدى أباظة

إرث مديحة يسرى.. كتبت أكثر من فيلم ورسمت لوحة شهيرة

كيف تسبب علي أمين في صدام بين «رجب» و«هيكل»؟

«بين الصحافة والسياسة».. «هيكل» يروي قصة صداقته بالزعيم

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
يحيى حقى.. الجميل الذى لا يتكرر
د. منى حلمى
سأصنع «كفنى» من أغصان الشجر وأوراق الورود «1»
ماجد حبته
مكايدات دولية وقودها الصحفيون!
محمد المعتصم
واخد لى بالك إنت (9)
المزيد

الثقافة

معرض نحت تفاعلى بمركز طلعت حرب الثقافى غدًا

المجلس العربى للعلوم الاجتماعيّة ينظم سلسلة محاضرات فاطمة المرنيسى

الأحد.. تدشين منتدى «الثقافة والإبداع» بسينما الهناجر

«الحرف التراثية ثروة قومية».. أمسية ثقافية بالأوبرا