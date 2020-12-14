الأمن العام يضبط 179 سلاحًا ناريًا فى حملات بالمحافظات

واصل قطاع الأمن العام حملات المكبرة في المحافظات، فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.وقامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، بتوجيه حملة أمنية مكبرة، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 179 قطعة سلاح ناري، بحوزة 145 متهمًا.وضمت المضبوطات 14 بندقية آلية، 2 بندقية رصاص، 27 بندقية خرطوش، 12 طبنجة، 124 فرد محلي، 497 طلقة مختلفة الأعيرة، 15 خزينة متنوعة، و203 قطع سلاح أبيض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويجري استمرار الحملات الأمنية.