المجلس العربى للعلوم الاجتماعيّة ينظم سلسلة محاضرات فاطمة المرنيسى

ينظم المجلس العربي للعلوم الاجتماعية سلسلة محاضراته السنوية بعنوان "سلسلة محاضرات فاطمة المرنيسي"، وذلك يوم الخميس المقبل الموافق 17 ديسمبر في تمام الساعة الخامسة مساءً، عبر تطبيق زووم، كما سيجري بث المحاضرة على صفحة المجلس العربي للعلوم الاجتماعية على فيسبوك.تُلقي المحاضَرة الدكتورة أميمة أبوبكر وتحملُ عنوان: "المعرفة الدينية في العالم العربي من منظور نسويّ: من النّقد إلى إعادة البناء".الدكتورة أميمة أبو بكر أستاذة الأدب الإنجليزي المقارن في جامعة القاهرة وعضوة مؤسسة نائبة مجلس أمناء "مؤسسة المرأة والذاكرة" في مصر، وعضوة مجلس أمناء حركة "مساواة" الدولية.وتخصصت في الشعر الصوفي في العصور الوسطى والموضوعات المقارنة بين الأدبين الإنجليزي والعربي تتضمن اهتماماتها الأكاديمية أدب الروحانيات والتصوف النسائي في الإسلام والمسيحية.