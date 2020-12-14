محافظ البحيرة يكشف حقيقة اختفاء تمثال الإمام محمد عبده

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أنه لا صحة لما ورد ببعض مواقع التواصل الاجتماعي حول اختفاء تمثال محمد عبده بميدان المحطة أمام محطة السكة الحديد بدمنهور.وأكد محافظ البحيرة، أن ما نشر على بعض صفحات التواصل الاجتماعي أعمال "فوتوشوب" قام بها البعض بغرض إثارة الرأي العام.وأهابت المحافظة الالتزام بالمسئولية وتحرى الحقيقة والأخبار الصادقة، خاصة أن البحيرة تعد من أكثر المحافظات التى تحقق أعلى معدلات فى التنمية، بالإضافة إلى الأمن والأمان الذى تشهده المحافظة، الأمر الذي يجعل من بعض القنوات المشبوهة والمغرضة وعملائها بين الحين والآخر يسعون كذبًا وافتراءً لمحاولة النيل من عزم وإرادة المواطنين ببث مثل تلك الأخبار الكاذبة.