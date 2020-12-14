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تقارير ومتابعات

المنهج المقرر في الامتحانات التجريبية للصف الأول الثانوي 2020

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 04:52 م
الامتحانات التجريبية
الامتحانات التجريبية
رغدة محمد
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يستعد طلاب الصف الأول الثانوي 2020، لبدء الامتحانات التجريبية غدًا 15 ديسمبر 2020، وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم وجدول امتحانات الصف الأول الثانوي.

خطوات تسجيل دخول الامتحان التجريبي للصف الأول الثانوي

تسجيل دخول الطالب على منصة الامتحان

الصف اسم المستخدم وكلمة السر

قم بالضغط على أيقونة الاختبار فى الشاشة الرئيسية للتابلت

قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة السر الخاص بكل طالب

واخيرا اضغط على تسجيل الدخول.

رابط منصة امتحان الصف الاول الثانوي بيرسون assessment.ekb.eg

يقوم الطالب بتسجيل الدخول في التاسعة صباحا عبر منصة بيرسون assessment.ekb.eg منصة امتحان اولى ثانوي من خلال الرابط التالي assessment.ekb.eg ويراعى الدخول في الموعد المحدد وليس قبله او بعد.

وتبدأ الامتحانات التجريبية في اي وقت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءًا

كيفية الحصول على اسم المتسخدم وكلمة السر

قامت وزارة التربية والتعليم مسبقًا بأرسال كل من اسم المستخدم وكلمة السر لطلاب أولى ثانوي عبر رسالة قصيرة كما تم ارسالهم عبر الإيميل المدرسى الخاص بـ office 365.

ويمكن الاستعلام عنها عبر الموقع الإلكتروني: moe-register.emis.gov.eg

وأكدت وزارة التربية والتعليم ان الامتحان التدريبي يهدف إلى اختبار الشبكات وأجهزة التابلت ومنصة الامتحان، كما يساعد الطالب للتعرف على طريقة الأسئلة لنظام التقييم الجديد.

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المنهج المقرر في الامتحانات التجريبية للصف الأول الثانوي 2020
المنهج المقرر في الامتحانات التجريبية للصف الأول الثانوي 2020
المنهج المقرر في الامتحانات التجريبية للصف الأول الثانوي 2020
المنهج المقرر في الامتحانات التجريبية للصف الأول الثانوي 2020
المنهج المقرر في الامتحانات التجريبية للصف الأول الثانوي 2020
المنهج المقرر في الامتحانات التجريبية للصف الأول الثانوي 2020
المنهج المقرر في الامتحانات التجريبية للصف الأول الثانوي 2020
المنهج المقرر في الامتحانات التجريبية للصف الأول الثانوي 2020

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