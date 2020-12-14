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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

وزير التنمية المحلية: إقامة 52 دورة لتأهيل المحليات

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 04:40 م
اللواء محمود شعراوي،
اللواء محمود شعراوي،
إيمان ماهر - تصوير ياسمين يحيى
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قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إنه من خلال توقيع بروتوكول للتعاون بين الأكاديمية الوطنية للتدريب ووزارة التنمية المحلية لتطوير مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة، سنعيد هيكلة سقارة من البنية التحتية وحتى البنية الفنية.

وأضاف أنه سيكون هناك تعاون مشترك مع الأكاديمية في اختيار المتدربين وتبادل الخبرات والمدربين، علمًا بأن عدد المستفيدين من ١٥٠٠ لـ ١٦٠٠ من خلال ٥٢ دورة، فضلًا عن تدريب ٢٠٠ شخص في الأكاديمية في ٧ أشهر.

وأشار إلى أنه تم عمل ٥ برامج متكاملة من الأكاديمية الوطنية للتدريب، وستبدأ دورة جديدة نهاية هذا الشهر، موجهًا الشكر للأكاديمية ومجهودها في تحقيق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لبناء الإنسان.

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