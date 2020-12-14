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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

يوسف الشاذلى: آمال كبيرة معلقة على البرلمان الجديد

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 04:43 م
النائب يوسف الشاذلي
النائب يوسف الشاذلي
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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قال النائب يوسف الشاذلي، وكيل لجنة الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات بمجلس النواب، إن هناك آمالًا كبيرة معلقة على مجلس النواب الجديد، الذي انتهت انتخاباته مؤخرا، مضيفًا أن هناك تحديات سياسية وتشريعية واقتصادية جسام تجابه الوطن، والمأمول والمنتظر فعلًا أن يكون البرلمان الجديد على قدر المسئولية.

وأشار نائب الفيوم في بيان له اليوم، إلى أن هناك تغييرًا كبيرًا في أعضاء مجلس النواب الذين اختارهم الشارع المصري لتصدر هذه المرحلة الحساسة من عمر البلاد، مشددًا على أن الانتخابات التي جرت في أجواء دقيقة من تفشي فيروس كورونا، كانت ولا تزال الأكثر نزاهة وشفافية وتحت إشراف قضائي كامل.

وأكد عضو مجلس النواب أن البرلمان الجديد سيكون داعمًا لكل ما هو في صالح الوطن والمواطن، وسيواصل جهود مجلس النواب الحالى، وسيكون له دور قوى فى دعم الإصلاح الاقتصادى ومساندة الدولة في كل الملفات.

وأوضح "الشاذلي" أن مصر تشهد ثورة تشريعية وانطلاقة اقتصادية وتنموية غير مسبوقة، والبرلمان مساند قوي وداعم أكيد لهذه التطورات، كما أن مجلس الشيوخ الذي انتخب مؤخرًا ووفق الدستور واللائحة الداخلية له فإن أمامه أيضًا مسئولية جسيمة، وعليه فغرفتا البرلمان يساند بعضهما البعض، وتحت ظل قيادة الرئيس السيسي لمواصلة التنمية في كل ربوع البلاد وقهر الصعاب.

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