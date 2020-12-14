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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

معرض نحت تفاعلى بمركز طلعت حرب الثقافى غدًا

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 04:41 م
مركز طلعت حرب الثقافي
مركز طلعت حرب الثقافي
إيمان عادل
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يقيم مركز طلعت حرب الثقافي بالسيدة نفيسة، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، ورشة عمل في مجال النحت ومعرض للفنانة حنان شرف غدًا الثلاثاء.

يصاحب المعرض ورشة تفاعلية مع رواد المركز، من خلال الأعمال النحتية المعروضة، وتفاعل الرواد مع المعروضات، يستمر المعرض حتي 19 ديسمبر.

استطاعت مكتبة طلعت حرب خلال الآونة الأخيرة أن تصبح مركزًا للإشعاع الثقافي والفني بمنطقة زينهم بحي السيدة زينب، حيث أسهمت بدور فعال في التنمية الحضارية والبشرية لسكان هذه المنطقة الشعبية التي شهدت تطورًا معماريًا وثقافيًا هائلًا.

ونظرًا لما حققته المكتبة من نجاح كبير أصبحت نموذجًا يحتذي به في مجال تطوير المناطق العشوائية، حيث انطلقت على خلفية هذا النجاح العديد من المشروعات الأخرى، ومع كثافة النشاط الذي تقدمه المكتبة وتنوعه وتعاظم الدور الذي تقوم به وتزايد إعداد المترددين عليها يومًا جرى تطوير المكتبة من خلال مشروع متكامل يهدف للارتقاء بالأداء ومواكبة التكنولوجيا الحديثة.. وذلك بتحويل المكان من مكتبة عامة الى مركز ثقافي متكامل يضم الى جانب قاعات الاطلاع التقليدية– قاعة متخصصة للفنون– مسرح مكشوف– قاعة للكتاب الالكتروني– قاعة متعددة الأغراض– قاعة للندوات– فصل تعليمي– قاعة لتعليم الحاسب الآلي واللغات– قاعة معارض وذلك يما يضمن الاستغلال الأمثل للمكان وفق متطلبات الدور المتعاظم المنوط القيام به.

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