رئيس الثروة الحيوانية: تخطينا 98% من إنتاج الدواجن.. وعلى أعتاب الاكتفاء الذاتي (حوار)



أكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة، أنه تم اعتماد 22 موقعا جديدا للاستثمار الداجني في الظهير الصحراوي، وأن مصر أصبح لديها اكتفاء ذاتي من الدواجن بنسبة 98%، وكذلك تم صرف 3 مليارات و200 مليون جنيه لمشروع البتلو.



وقال "سليمان" في حوار لـ"الدستور" إن الوزارة تدرس حاليا عملية حظر بيع تداول الطيور حية في المحافظات، وحتى لا يجبر المواطن على تناول الدواجن المجمدة، كما أن هناك خطة لتقنين استيراد الأعلاف للحد من عملية الإغراق للبلاد، وأن ما يتم الإعلان عن ضبطه من أعلاف فاسدة لا يمثل 25% من إجمالي الأعلاف التي يتم ضبطها.. وفيما يلي نص الحوار:



ـ بداية ما هو دور القطاع في تنمية الثروة الحيوانية؟

ـ القطاع يتخذ العديد من الإجراءات والخطط التنفيذية في تقليل الفجوة من البروتين الحيواني والتنمية المستدامة للثروة، ومن الخطط للقطاع هو المشروع القومي للثروة الدجنة والمشروع القومي للبتلو بشقيه المحلي والمستورد، حيث أن المشروع القومي للثروة الداجنة طبقا للقرار الجمهوري رقم 139 لسنة 2020، لفتح 9 مواقع جديدة للاستثمار الداجني في الظهير الصحراوي، بعيدا عن الوادي والدلتا لمشروعات متكاملة للإنتاج الداجني ولدينا 13 موقع آخر تابعين لهيئة التعمير والتنمية الزراعية، وقد تم اعتماد هذه المواقم طبقا لمواصفات منظمة الصحة الحيوانية العالمية.



وأضاف "سليمان" أنه تم اعتماد 14 منطقة معزولة، وهناك 24 منطقة معزولة تحت الاعتماد وتقدموا بالفعل وتحت الدراسة والاعتماد، مشيرا إلى تبسيط شروط إنتاج الدواجن ورفع كفاءة المنشأت والعنابر، حيث أن تبسيط الإجراءات مع الالتزام بكافة الأمان الحيوي، وكذلك تقنين استيراد الدواجن المستوردة من الخارج، وأصبحنا على أعتاب الوصول للاكتفاء الذاتي من الدواجن وتخطينا حاليا 98% من الاكتفاء الذاتي، ولا يتم الاستيراد إلا طبقا للاحتياجات وحتى يحدث إغراق ويستطيع الناتج والمنتج المحلي أن ينافس وهناك عدة بروتوكولات تم عقدها لوزارة الزراعة مع البنوك واتحاد الدواجن لتوفير الدعم لصغار مربي الدواجن.



ـ إلى أي مدى وصل القطاع من أجل تنفيذ تكليفات الرئيس من أجل تنمية الثروة الحيوانية؟

ـ القطاع بينفذ كافة تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيد القصير وزير الزراعة ولصالح العام والمستقبل والتنمية المستدامة.

أكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة، أنه تم اعتماد 22 موقعا جديدا للاستثمار الداجني في الظهير الصحراوي، وأن مصر أصبح لديها اكتفاء ذاتي من الدواجن بنسبة 98%، وكذلك تم صرف 3 مليارات و200 مليون جنيه لمشروع البتلو.وقال "سليمان" في حوار لـ"الدستور" إن الوزارة تدرس حاليا عملية حظر بيع تداول الطيور حية في المحافظات، وحتى لا يجبر المواطن على تناول الدواجن المجمدة، كما أن هناك خطة لتقنين استيراد الأعلاف للحد من عملية الإغراق للبلاد، وأن ما يتم الإعلان عن ضبطه من أعلاف فاسدة لا يمثل 25% من إجمالي الأعلاف التي يتم ضبطها.. وفيما يلي نص الحوار:ـ القطاع يتخذ العديد من الإجراءات والخطط التنفيذية في تقليل الفجوة من البروتين الحيواني والتنمية المستدامة للثروة، ومن الخطط للقطاع هو المشروع القومي للثروة الدجنة والمشروع القومي للبتلو بشقيه المحلي والمستورد، حيث أن المشروع القومي للثروة الداجنة طبقا للقرار الجمهوري رقم 139 لسنة 2020، لفتح 9 مواقع جديدة للاستثمار الداجني في الظهير الصحراوي، بعيدا عن الوادي والدلتا لمشروعات متكاملة للإنتاج الداجني ولدينا 13 موقع آخر تابعين لهيئة التعمير والتنمية الزراعية، وقد تم اعتماد هذه المواقم طبقا لمواصفات منظمة الصحة الحيوانية العالمية.وأضاف "سليمان" أنه تم اعتماد 14 منطقة معزولة، وهناك 24 منطقة معزولة تحت الاعتماد وتقدموا بالفعل وتحت الدراسة والاعتماد، مشيرا إلى تبسيط شروط إنتاج الدواجن ورفع كفاءة المنشأت والعنابر، حيث أن تبسيط الإجراءات مع الالتزام بكافة الأمان الحيوي، وكذلك تقنين استيراد الدواجن المستوردة من الخارج، وأصبحنا على أعتاب الوصول للاكتفاء الذاتي من الدواجن وتخطينا حاليا 98% من الاكتفاء الذاتي، ولا يتم الاستيراد إلا طبقا للاحتياجات وحتى يحدث إغراق ويستطيع الناتج والمنتج المحلي أن ينافس وهناك عدة بروتوكولات تم عقدها لوزارة الزراعة مع البنوك واتحاد الدواجن لتوفير الدعم لصغار مربي الدواجن.ـ القطاع بينفذ كافة تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيد القصير وزير الزراعة ولصالح العام والمستقبل والتنمية المستدامة.

الدكتور طارق سليمان،

ـ إلى أي مدى وصل الأمر بالنسبة لمزارع الإنتاج الحيواني التي أوصى الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنميتها؟

ـ وجه الرئيس بتنمية مزارع والأصول الغير مستغلة بوزارة الزراعة، كانت تعليمات صريحة وفورية من السيد القصير وزير الزراعة، وتم بالفعل رفع كفاءة المزارع التابعة للوزارة سواء التابعة لمركز البحوث الزراعية أو قطاع الإنتاج والمعاهد البحثية، ولدينا نماذج ناجحة لمصر الخير، وهي توجيهات القيادة السياسية بالتعاون مع الجمعيات الخيرية، حيث أن العديد من الجمعيات لها علاقات مباشرة مع صغار المربين وانتشار أكثر معهم، وتم التعاون والتنسيق مع جمعية مصر الخير في عدة مواقع لتنميتها، والمزرعة الواحدة التي تديرها الجمعية الخيرية بطاقة 6 آلاف رأس.



ـ ما هي آخر إحصاءات مشروع البتلو؟

ـ الرئيس وجه بزيادة رأسمال مشروع البتلو إلى 4 مليارات و100 مليون جنيه وتم إقراض 3 مليارات و200 مليون جنيه لعدد 19 ألف مستفيد و220 ألف رأس، وفي 2020 تم توقيع بروتوكول رباعي لتربية عجول محسنة وراثيا مستوردة من الخارج لصغار المربين ودعم المزارع النظامية بقرض قصير الاجل لمدة 6 شهور بفائدة 2،5% ونسبة الاسترداد وصلت 100% مما يؤكد على وعي المستفيدين، ويدل على الرقابة من قطاع الثروة الحيونية والهيئة العامة للخدمات البيطرية.



ـ متى يتم تنفيذ القرار 70 لسنة 2009 الخاص بحظر تداول وبيع الطيور حية؟

ـ يتم دراسته وشكله الصحيح حتى يسهل تطبيقه على أرض الواقع ووزير الزراعة السيد القصير، ونائبه لهم فكرهم، بأنه لن يضار أي أحد من تنفيذ القرار وهناك عدة جهات يجب أن تشارك فيه من الوزارات والمحافظات المعنية، وتغيير فكر وثقافة المستهلكين من استهلاك طائر حي إلى دواجن مجمدة أو طازجة، وحتى لا يجبر المواطن على الدواجن المجمدة وهي شريحة كبيرة لا يستهان بها والبائعين وتغيير نشاط المحلات من الحي إلى الطازج والمجمد. ـ الرئيس وجه بزيادة رأسمال مشروع البتلو إلى 4 مليارات و100 مليون جنيه وتم إقراض 3 مليارات و200 مليون جنيه لعدد 19 ألف مستفيد و220 ألف رأس، وفي 2020 تم توقيع بروتوكول رباعي لتربية عجول محسنة وراثيا مستوردة من الخارج لصغار المربين ودعم المزارع النظامية بقرض قصير الاجل لمدة 6 شهور بفائدة 2،5% ونسبة الاسترداد وصلت 100% مما يؤكد على وعي المستفيدين، ويدل على الرقابة من قطاع الثروة الحيونية والهيئة العامة للخدمات البيطرية.ـ يتم دراسته وشكله الصحيح حتى يسهل تطبيقه على أرض الواقع ووزير الزراعة السيد القصير، ونائبه لهم فكرهم، بأنه لن يضار أي أحد من تنفيذ القرار وهناك عدة جهات يجب أن تشارك فيه من الوزارات والمحافظات المعنية، وتغيير فكر وثقافة المستهلكين من استهلاك طائر حي إلى دواجن مجمدة أو طازجة، وحتى لا يجبر المواطن على الدواجن المجمدة وهي شريحة كبيرة لا يستهان بها والبائعين وتغيير نشاط المحلات من الحي إلى الطازج والمجمد.

ـ كيف استعد قطاع التروة الحيوانية لمواجهة فيروس كورونا؟

ـ القطاع واجه فيروس كورونا في فترة سابقة ومستعد في مواجهتها حاليا، وخلال الفترة المقبلة وهناك إجراءات متعلقة بالعاملين في القطاع مع الالتزام بإرشادات المنظمة العالمية للصحة ووزارة الصحة المصرية وتعليمات مجلس الوزراء في الحفاظ على التباعد الاجتماعي بلبس الكمامة وعدم التكدس والتزاحم وعدم التكالب، وبالنسبة للمتعاملين مع القطاع فقد تم تفعيل وسائل التواصل الإلكتروني، وأن غالبية الخدمات يتم تقديمها إلكترونيا وكافة وسائل التواصل الإلكتروني تم تفعيلها، والتأكيد على الدور التوعوي للمربين الذين يمثلون 80% من الثروة الحيوانية والداجنة سواء كان مصنع أعلاف أو عنابر دواجن ونستوثق أن كل الاجراءات متبعة، وكذلك التعامل مع الشحنات الواردة سواء كانت طيور حية أو حيوانات أو مدخلات إنتاج، تكثيف العمل مع الهيئة البيطرية والمركز الإقليمي للأغذية والاعلاف من اجل اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة طبقا لبلد المنشأ والشحن.