وفاة شخص فى انقلاب سيارته بمدينة الشروق

توفي شخص منذ قليل، فى حادث انقلاب سيارته بطريق مصر- إسماعيلية الصحراوي بمدينة الشروق.وكان قد ورد بلاغ لقسم شرطة الشروق، يفيد بانقلاب سيارة ملاكي بطريق الإسماعيلية الصحراوي بالقرب من المركز الطبي العالمي، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وتم نقل المتوفي للمستشفى وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.