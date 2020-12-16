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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

«آيات قرآنية».. محبو «التاتوه» الإسلامي: يحصن ضد الشر

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 12:49 ص
تاتوه
تاتوه
سلمى بدر
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انتشرت في الفترة الأخيرة رسومات التاتوه باللغة العربية، وأثار الكثير منها ضجة بسبب كونها مستوحاة من آيات قرآنية، أو عبارات تحتوي على لفظ الجلالة، ما عرض المشاهير الذين اختاروها إلى انتقادات لاذعة.

تحدثت «الدستور» مع عدد من رسامين تلك التوتوهات وعن ما يطلبه منهم الجمهور، وما إذا كانت هذه الصيحة منتشرة بين الأشخاص العادية أم مقتصرة على النجوم فقط.
صيحة التاتوه العربي
صيحة التاتوه العربي
«التاتوه» صيحة خرجت من دائرة ضحايا الندبات

يقول أحمد هيثم، رسام تاتوه بمنطقة مصر الجديدة: «الناس ثقافتها تغيرت عن زمان بشكل كبير، أصبح الكثيرون يحبون الوشم والرسم على الجسد، من قبل كان من يقدم على هذه الخطوة هم ضحايا التشوهات الجسدية جراء عمليات، أو إصابات أو حروق، بهدف إخفاء أماكن هذه الندبات».
ويضيف: «أما الآن أصبح الجميع يحب التزين بالتاتوهات، والكثير من الراغبين يسعون لرسم خطوط عربية مستوحاة من آيات قرآنية كنوع من التحصين ضد الشرور، واضفاء حالة روحانية للفرد».
التاتوه بالخط العربي
التاتوه بالخط العربي
الأدوات الصحية أساس المهنة

يقول مايكل عادل، أحد أشهر رسامي التاتوه بمنطقة وسط البلد: «أعتمد دائمًا على الأدوات الصحية في الرسم، وليس المضادات الحيوية أو كريمات البنج، لأن أهم شئ بعد إرضاء الزبائن هي الحفاظ على صحتهم، والاستمرارية في المهنة التي لن تأتي إلا بعد ثقة الأفراد وارتياحهم للنظافة العامة سواء للأدوات أو للمكان بشكل عام».

يشير "عادل" إلى أن البدء في الرسم لا يأتي قبل التأكد من صحة الرسمة، مع الحرص على أخذ الزبائن أنفاسهم وراحتهم كل ربع في الرسمة، حتى يرون جودتها خطوة بخطوة للوصول إلى الشكل النهائي.
رشدي أباظة الأغرب
يقول محمد سالم، أحد رسامي التاتوهات بمنطقة المعادي: أغرب رسمه تاتو طلبت، كانت رسم وجه رشدى أباظة ووش سعاد حسني، الناس مغرمين بالفنانين القدامى، وأحيانا أرسم تاتوهات باللغة العربية والطلبات زادت على التاتوه بعد فتوى "الرسم بالطبقة الأولى من الجسم حلال"».
وفاء عامر
وفاء عامر
مشاهير اعتمدوا وشوم بآيات قرءانية

- وفاء عامر:
تعرضت الفنانة وفاء عامر لانتقادات حادة من قبل بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وانستجرام بعدما قامت بنشر صورة لها تظهر تاتوه على ذراعها يتضمن آية قرآنية "قل أعوذ برب الفلق"، لتقوم بعد ذلك بحذف الصورة تجنبا لانتقادات الجمهور.
دنيا مسعود
دنيا مسعود
- دنيا مسعود:
أثارت المطربة دنيا مسعود جدل كبير بعدما قامت بنشر صورة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ظهرت خلالها بوشم على ظهرها يحمل عبارة "خصومة قلبي مع الله"، ليتهمها الناس بالإلحاد والخروج عن الإسلام، لكن تبين فيما بعد أن الجملة جزء من قصيدة "مراثي اليمامة" للشاعر الراحل أمل دنقل.
منة شلبي
منة شلبي

- منة شلبي:
هاجم الناس الفنانة منة شلبي بسبب ظهورها بوشم يحمل اسم لفظ الجلالة "الله"، وتساءل الكثيرين عن كيفية دخولها الحمام بلفظ الجلالة وارتدائها الملابس المكشوفة.
تامر هجرس
تامر هجرس
- تامر هجرس:
أثار الفنان تامر هجرس الجدل بالتاتو الذي وضعه على ذراعه الذي يحتوي علي عبارة "ما شاء الله لا قوة إلا بالله" وغضب حينها عدد كبير من جمهور مواقع التواصل الإجتماعي، ليرد على الجمهور بعبارة "مش عيب ولا حرام".
مونتاري
مونتاري
- مونتاري:
ومن المشاهير اللذين ظهروا بوشم لفظ الجلالة، اللاعب الغاني "علي سولي مونتاري" الذي احتفل بعد مباراة تألق بها، حيث خلع قميصه وطاف أرض الملعب ليظهر الوشم الذي يشمل لفظ الجلالة بحجم كبير في الجانب الأيمن من صدره، كما نقش آية قرآنية من سورة "التغابن": "مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ".

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