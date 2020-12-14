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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

قطار يدهس ربة منزل أثناء عبورها مزلقان ببنها

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 03:04 م
جريدة الدستور
كتب صلاح حسنى
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شهد مزلقان ميت عاصم دائرة مركز بنها بمحافظة القليوبية حادثا مأساوي، حيث لقيت ربة منزل مصرعها صدمها القطار أثناء عبورها المزلقان أثناء عودتها من توصيل نجلها للمدرسة، وتم نقل الجثة إلى مستشفى بنها العام لاتخاذ اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من المقدم أحمد عبد المنعم رئيس مباحث مركز بنها يفيد ورود بلاغا بوفاة ربة منزل صدمها قطار على مزلقان قرية ميت عاصم دائرة المركز.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية، وتبين أن المتوفاة تدعى "ج ن" 37 سنة كان تقوم بتوصيل نجلها للمدرسة بقرية ميت عاصم وعقب عودتها صدمها القطار على مزلقان ميت عاصم ولقيت مصرعها فى الحال، وتم نقل الجثة إلى المستشفى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فأمرت بدفن الجثة.

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