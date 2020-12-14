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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

الزياني: افتتاح قنصلية بحرينية في العيون خطوة تاريخية

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 04:34 م
عبداللطيف بن راشد
عبداللطيف بن راشد الزياني
نيفين أشرف
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أكد عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية البحريني، أن افتتاح قنصلية بحرينية في العيون يمثل خطوة تاريخية، ويبرهن حرص بلاده على تنمية التعاون الثنائي مع الرباط، مشددًا على عمق العلاقات التاريخية الأخوية مع المغرب.

وقال وزير الخارجية البحريني، خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، خلال أعمال افتتاح قنصلية بحرينية في مدينة العيون المغربية: "نؤكد على موقفنا الثابت من القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته".

وأشار "الزياني" إلى أن عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أشاد باستئناف المغرب العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، مضيفًا: "بلادنا والمغرب يضعان، اليوم، لبنة إضافية في صرح المحبة والأخوة تعزيزًا لمسيرة ممتدة من التعاون".

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