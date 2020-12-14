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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل بمصنع ورق في بني سويف

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 03:00 م
فرص عمل
فرص عمل
دعاء جابر
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أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة بني سويف، عن توافر فرص جديدة بأحد مصانع الورق، بالمنطقة الصناعية العلالمة.

وتتضمن الوظائف المتاحة بالمصنع، مساعدين تحضيرات وماكينة، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل عالي، أو متوسط، ولا يشترط وجود خبرة.

كما يحتاج المصنع إلى عمال خدمات، ولا يشترط في المتقدم أن يكون حاصل على مؤهل، كما يطلب المصنع أيضا خريجي مؤهلات عليا فقط، وذلك للعمل في قسم رقابة الجودة.

وتتم المقابلات يومي الأربعاء والخميس، في تمام الساعة 11 صباحا، وذلك بمقر المصنع في المنطقة الصناعية العلالمة، بجوار مصنع أبوعلام للطوب، ويشترط الحضور بالكمامة.

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