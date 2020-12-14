الزياني: افتتاح قنصلية البحرين في العيون خطوة تاريخية

قال وزير خارجية البحرين، عبداللطيف الزياني، إن موقف البحرين والمغرب من القضية الفلسطينية ثابت وهو مساندة الفلسطينيين لنيل حقوقهم، ويمثل افتتاح قنصلية البحرين في العيون خطوة تاريخية.وأضاف وزير الخارجية، في تصريحات صحفية اليوم، أننا نضع اليوم لبنة إضافية في صرح التعاون مع المغرب.وافتتحت مملكة البحرين، اليوم الإثنين، قنصلية عامة لها بمدينة العيون.وترأس حفل الافتتاح كل من وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره البحريني، عبداللطيف بن راشد الزياني.وبلغ عدد القنصليات العامة التي تم افتتاحها بمدينة العيون، منذ العام الماضي، 10 قنصليات.