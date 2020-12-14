«علمية كورونا»: موجة كورونا الثانية «أقل شراسة».. والفيروس لم يتحور

قال الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، وأستاذ الأمراض الصدرية بكلية الطب بجامعة القاهرة، إن الإجراءات الوقائية هي السلاح الوحيد الفعال الآمن الذي ساعد العالم على عبور الموجة الأولى من فيروس كورونا المستجد.وأضاف النادي، لـ"الدستور"، أن فيروس كورونا في موجته الثانية أضعف وأقل شراسة من حيث الإصابة والمضاعفات المصاحبة، ولكنه أقوى من حيث سرعة الانتشار.وطالب أستاذ الأمراض الصدرية بضرورة الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، وعدم تخفيف إجراءات التباعد الاجتماعى، حتى مع بدء التطعيم بلقاحات فيروس كورونا الجديدة.وأكد عضو اللجنة العلمية بوزارة الصحة أن الفيروس لم يشهد أي تحور أو تغيير في تكوينه الجيني خلال الموجة الثانية، وبالتالي فإن جميع المجهودات التي تُبذل في مجال اللقاحات لا تزال محتفظة بقوتها ونجاحها في تكوين أجسام مضادة للفيروس، ويتبقى فقط التأكد من أمانه وفاعليته والوقوف على مدة المناعة التي سيمنحها اللقاح للأشخاص.وقال النادي إن الدراسات العلمية أثبتت أن مثبطات الحرارة آمنة وغير ضارة، وأنه لا يوجد أي أسس علمية تمنع استخدام "أبيوبروفين" لعلاج الأعراض المصابة لفيروس كورونا، وفقا لكافة المؤسسات البحثية المصرية والدولية.