رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 14 ديسمبر 2020 الموافق 29 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«علمية كورونا»: موجة كورونا الثانية «أقل شراسة».. والفيروس لم يتحور

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 03:15 م
كورونا في مصر
كورونا في مصر
فاتن خديوى - سارة سعودى
طباعة
قال الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، وأستاذ الأمراض الصدرية بكلية الطب بجامعة القاهرة، إن الإجراءات الوقائية هي السلاح الوحيد الفعال الآمن الذي ساعد العالم على عبور الموجة الأولى من فيروس كورونا المستجد.

وأضاف النادي، لـ"الدستور"، أن فيروس كورونا في موجته الثانية أضعف وأقل شراسة من حيث الإصابة والمضاعفات المصاحبة، ولكنه أقوى من حيث سرعة الانتشار.

وطالب أستاذ الأمراض الصدرية بضرورة الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، وعدم تخفيف إجراءات التباعد الاجتماعى، حتى مع بدء التطعيم بلقاحات فيروس كورونا الجديدة.

وأكد عضو اللجنة العلمية بوزارة الصحة أن الفيروس لم يشهد أي تحور أو تغيير في تكوينه الجيني خلال الموجة الثانية، وبالتالي فإن جميع المجهودات التي تُبذل في مجال اللقاحات لا تزال محتفظة بقوتها ونجاحها في تكوين أجسام مضادة للفيروس، ويتبقى فقط التأكد من أمانه وفاعليته والوقوف على مدة المناعة التي سيمنحها اللقاح للأشخاص.

وقال النادي إن الدراسات العلمية أثبتت أن مثبطات الحرارة آمنة وغير ضارة، وأنه لا يوجد أي أسس علمية تمنع استخدام "أبيوبروفين" لعلاج الأعراض المصابة لفيروس كورونا، وفقا لكافة المؤسسات البحثية المصرية والدولية.

موضوعات متعلقة

اعتماد نتيجة الطلبة المقبولين بكلية الشرطة

الحكومة تنفي إقرار زيادة جديدة فى ضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية

برسالة تأكيد| كيفية الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة 2020 –2021

أسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الإثنين 14-12-2020

الصور

image description

جامعة أسيوط تطلق «جسور الخير 10» لدعم القرى الأكثر احتياجًا

image description

الانتهاء من تطوير وحدة طب الأسرة بالطوابية في أسيوط

image description

توصيل كابلات الألياف الضوئية لـ116 مدرسة بأسيوط بسرعة 50 ميجا

image description

«أسيوط» تستقبل سفير الفاتيكان بالقاهرة (صور)

image description

«مياه أسيوط»: تطبيق منظومة «DMA» لتقليل الفاقد

الأكثر قراءة

برسالة تأكيد| كيفية الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة 2020 –2021

مصرع عنصرين إجراميين فى تبادل إطلاق النيران مع الأمن بالشرقية

«الوزراء»: لا صحة لإلغاء نظام الثانوية العامة للمصريين فى الخارج

«استمر 4 ساعات».. حكاية أطول مشهد رومانسى لـ سعاد حسنى

إنفوجراف

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

نجم الساعة

المتحدث الرسمي لـ«النواب» يحضر مع «منصور» جلسة حل مجلس الزمالك

منوعات

اليونان تلزم القادمين بالخضوع لفحص كورونا والحجر

تكدس بالمحال التجارية في ألمانيا قبل بدء الإغلاق

معهد ألماني: الإغلاق يخفض 3.5 مليار من الناتج المحلي أسبوعيًا

كورونا يعلق برنامج تشجيع السياحة في اليابان

أيام زمان

بسبب سامية جمال.. قصة بكاء الفنان رشدى أباظة

إرث مديحة يسرى.. كتبت أكثر من فيلم ورسمت لوحة شهيرة

كيف تسبب علي أمين في صدام بين «رجب» و«هيكل»؟

«بين الصحافة والسياسة».. «هيكل» يروي قصة صداقته بالزعيم

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
يحيى حقى.. الجميل الذى لا يتكرر
د. منى حلمى
سأصنع «كفنى» من أغصان الشجر وأوراق الورود «1»
ماجد حبته
مكايدات دولية وقودها الصحفيون!
محمد المعتصم
واخد لى بالك إنت (9)
المزيد

الثقافة

تشييع جثمان الكاتبة منار فتح الباب من الرحاب

الليلة.. «مصر - البحرين» ثامن أمسيات علاقات ثقافية بالمجلس الأعلى

اليوم.. قراءات شعرية وقصصية بورشة الزيتون

«دغف ودهل ودنف».. مفردات الحارة المصرية