حبس شاب أشعل النار في أمه بالمحلة

أمر عماد سالم المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، اليوم، بحبس شاب مختل نفسيًا لتعذيبه والدته وإضرامه النيران في جسدها بعد سكب البنزين والتعدي بالضرب على شقيقته الصغرى، 15 يوما على ذمة التحقيقات.كان اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من العميد هشام نوارة مأمور قسم ثالث المحلة الكبرى، بورود بلاغات من الأهالى بقيام شاب يدعى "رامى.م" 22 سنة، بإلقاء بنزين على جسد أمه وتدعى "نهاد. م.ع" 39 سنة من العمر وابنتها الصغرى "م.م" 11 سنة.كما باشر الرائد محمد نصر رئيس مباحث قسم ثالث المحلة دوره والقوة المرافقة له إلى مكان منزل الأسرة بمنطقة زكريا بحى أول المحلة.وكشفت التحريات الأمنية أن الأم مصابة بحروق من الدرجة الثالثة فى مختلف أنحاء جسدها، وأن المتهم ألقى البنزين عليها بمجرد خروجها من المنزل أمام مسمع ومرأى من الجميع والسبب الخلافات المذكورة.