الوزير يتابع معدلات تنفيذ محور سمالوط وتطوير الصحراوي الغربي بالمنيا

تابع الفريق كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير طريق "القاهرة - أسوان" الصحراوي الغربي، بطول 97 كم داخل حدود محافظة المنيا، حيث يشمل المشروع تطوير وتوسعة الطريق ليصبح 3 حارات في كل اتجاه بعرض رصف 12 مترًا.كما تابع «الوزير» والمحافظ نسب تنفيذ محـور سمالوط على النيل والذي تبلغ تكلفته الإجمالية 1.872 مليار جنيه، وطوله 24 كم وعرضه 21 مترًا، ويشتمل، على 47 عملًا صناعيًا، منها 30 كوبري أهمها «كوبري التقاطع مع الطريق الصحراوي الشرقي، كوبري أعلى نهر النيل، كوبري أعلى ترعة الإبراهيمية وسكة حديد "القاهرة - أسوان" والطريق الزراعي الغربي، كوبري أعلى الطريق الصحراوي الغربي، و17 نفقًا لتفادي التقـاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف وسيساهم محور سمالوط في تنمية وخدمة العديد من المناطق الزراعية والصناعية من أهمها مناطق الاستصلاح الزراعي غرب المنيا وعدد من المصانع بمنطقة شرق النيل.ومن ناحيته أعلن محافظ المنيا أن قطاع النقل شهد خلال الفترة من 2014 حتى 2020، تنفيذ 740 مشروعًا بإجمالي تكلفة 6.3 مليار جنيه، تم الانتهاء من 693 مشروعًا، وجار تنفيذ 23 مشروعا، من أبرزها محور كوبري سمالوط على النيل بطول 24 كم، وتطوير الطريق الصحراوي الغربي بطول 97 كم، ورصف 18 طريقًا لرفع كفاءة الطرق المحلية بالمحافظة.