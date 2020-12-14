المغرب: افتتاح قنصلية البحرين في الصحراء يعكس التضامن بين البلدين

أكد وزير الخارجية المغربى ناصر بوريطة، اليوم الإثنين، أن افتتاح القنصلية البحرينية في المغرب يمثل تجسيدا لمبدأ التضامن بين البلدين.وكان العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أصدر أمس الأحد، مرسوما ملكيا يقضي بإنشاء قنصلية عامة لمملكة البحرين في مدينة العيون بمنطقة الصحراء.ودعا المرسوم، الذي نشرته الوكالة الرسمية، وزير الخارجية البحريني لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم وتفعيله.