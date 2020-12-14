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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

مصير الأعمال المحالة مع اقتراب فض البرلمان (خاص)

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 03:18 م
المهندس ياسر عمر
المهندس ياسر عمر شيبة
منى هيبة
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كشف المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، عن مصير الأعمال المحالة إلى اللجنة من البرلمان، التي لم يتم مناقشتها بعد، مع قرب انتهاء الفصل التشريعي الحالي المقرر له 9 يناير المقبل.

وقال شيبة في تصرحات خاصة لـ"الدستور"، إن اللجنة قررت تعليق أعمالها حتى انتهاء الفصل الحالي، لافتًا إلى أن الموضوعات المرجأة سيعاد إحالتها إلى اللجنة الجديدة المقرر تشكيلها في ضوء انتخابات اللجان، والتي ستنظم عقب افتتاح الفصل التشريعي المقبل، والذي سيبدأ في العاشر من يناير 2021.

وأضاف، أن أهم تلك الأعمال الحساب الختامي الأول لموازنة البرامج والآداء عن العام المالي 2019-2020، الذي تلقاه البرلمان من وزارة المالية الشهر الماضي، متضمنًا الحسابات الختامية لنحو 404 وزارات وجهة حكومية من أصل 640 في الدولة، والتي يقدر إجمالي حساباتها بنحو 350 مليار جنيه.

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