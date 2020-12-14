نص بيان الخارجية الأمريكية حول رفع السودان من قائمة الإرهاب

فى خطوة تاريخية، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الاثنين، رسميا رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.وقال بيان الخارجية الأمريكية: "اليوم، تم رسميا إلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب وهذا يمثل تغييرا جوهريا في علاقتنا الثنائية نحو زيادة التعاون والدعم للتحول الديمقراطي التاريخي في السودان".وأوضح البيان أنه أمكن تحقيق هذا الإنجاز بفضل الجهود التي بذلتها الحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون في السودان لرسم مسار جديد جريء بعيدا عن إرث نظام البشير، ولا سيما الوفاء بالمعايير القانونية لإلغاء الحكم.كما أشارت الخارجية الأمريكية بدعوات الشعب السوداني إلى الحرية والسلام والعدالة، مهنئة أعضاء الحكومة الانتقالية التي يقودها مدنيون على شجاعتهم في تعزيز تطلعات المواطنين الذين يخدمونهم.