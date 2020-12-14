رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 14 ديسمبر 2020 الموافق 29 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البحرين: الممارسات القطرية لا تعكس النظام الأساسي لمجلس التعاون

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 02:41 م
الشيخ راشد بن عبدالله
الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة،
نيفين أشرف
طباعة
استنكر وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، ما تعرضت له شرطة خفر السواحل من قبل دوريات أمن السواحل القطرية خلال اليومين الماضي، مشددًا على أن هذا الأمر مرفوض تمامًا.

وقال وزير الداخلية البحريني، في تصريح له اليوم الإثنين: "نحمّل الجانب القطري المسؤولية القانونية تجاه كافة التجاوزات التي مسّت مواطنينا في أرزاقهم ومعيشتهم.. وشعب البحرين لا يتوقع تلك التصرفات من السلطات القطرية".

وأكد أن الممارسات القطرية لا تعكس النظام الأساسي لمجلس التعاون والذي يقوم على ما يربط دوله من علاقات خاصة وإيمان بالمصير المشترك.

وأضاف: "تعرض شرطة خفر السواحل القطرية لدوريات أمن تابعة لنا امتداد للسلوك القطري الذي يستهدف المواطنين البحرينيين".

وشدد قائلًا: "نرفض سلوك خفر السواحل القطري تجاه خفر سواحلنا"، مشيرًا إلى أنه تم احتواء موقف مسلح مع خفر السواحل القطري في عرض البحر.

وفي وقت سابق، أكدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى البحريني برئاسة العضو يوسف بن أحمد الغتم أن الممارسات الاستفزازية التي تقوم بها قطر تجاه مواطني مملكة البحرين تعكس السلوك المعادي وعدم احترام مبادئ دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والقوانين والأعراف الدولية.

وأشارت اللجنة إلى أن الاعتداءات والاستهدافات المتكررة ضد مواطني مملكة البحرين من الصيادين والبحارة تمثل تهديدًا لأمن مملكة البحرين، واستهدافًا واضحًا لأرزاق أبناء البحرين الذي يعملون في مهنة الصيد على مدار السنين.

وأوضحت أن مملكة البحرين تمتلك كل الحق في اتخاذ ما تراه مناسبًا لحفظ حقوقها، وحقوق المواطنين بعد التعديات السافرة على المياه الإقليمية والتي تعتبر ثروة وطنية ومصدر رزق للعديد من المواطنين.

وذكرت اللجنة إن التعديات المستمرة على مواطني مملكة البحرين تعبر عن كراهية واضحة تجاه البحرين، مؤكدة أن هذه التعديات تأتي ضمن سلسلة من الاستهداف الممنهج والمستمر على البحرين وشعبها، وضرب لكل آداب حسن الجوار والقوانين المتعلقة بالبحار.

وأكدت اللجنة دعمها الكامل لكافة الإجراءات التي ستقوم بها مختلف الجهات الرسمية لحماية المواطنين والثروات الوطنية، والمياه الإقليمية.

وللمرة الثانية في أقل من شهر واحد، أعلنت قطر مساء السبت الماضي، توقيف طرادًا بحرينيًا في منطقة "فشت الديبل" على متنها 3 بحارة أحدهم بحريني الجنسية والبقية ينتمون إلى جنسية إحدى الدول الآسيوية.

وذكرت وزارة الداخلية القطرية في بيانها السابق، أنها أحالت الأفراد الـ 3 للنيابة المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية ضدهم.

وجاء الإجراء القطري الأخير بعد أقل من شهر واحد، على وقوع حادثة مماثلة في نوفمبر الماضي، حيث أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، يوم 26 نوفمبر، أن حرس السواحل القطري أوقف زورقين تابعين لخفر السواحل البحريني.

وأوضحت الوزارة في بيان لها آنذاك، أنه في تمام الساعة 13:00 ظهرًا، خلال مشاركة زورقين تابعين لخفر السواحل المشاركين في تمرين المانع البحري في شمال فشت الديبل، قامت ثلاث دوريات تابعة لأمن السواحل والحدود القطرية بإيقاف الزورقين البحرينيين أثناء عودتهما بعد انتهاء مهمتهما.

موضوعات متعلقة

«الوزراء»: لا صحة لإلغاء نظام الثانوية العامة للمصريين فى الخارج

الحكومة تنفي إقرار زيادة جديدة فى ضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية

«استمر 4 ساعات».. حكاية أطول مشهد رومانسى لـ سعاد حسنى

اعتماد نتيجة الطلبة المقبولين بكلية الشرطة

الصور

image description

جامعة أسيوط تطلق «جسور الخير 10» لدعم القرى الأكثر احتياجًا

image description

الانتهاء من تطوير وحدة طب الأسرة بالطوابية في أسيوط

image description

توصيل كابلات الألياف الضوئية لـ116 مدرسة بأسيوط بسرعة 50 ميجا

image description

«أسيوط» تستقبل سفير الفاتيكان بالقاهرة (صور)

image description

«مياه أسيوط»: تطبيق منظومة «DMA» لتقليل الفاقد

الأكثر قراءة

برسالة تأكيد| كيفية الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة 2020 –2021

مصرع عنصرين إجراميين فى تبادل إطلاق النيران مع الأمن بالشرقية

«الوزراء»: لا صحة لإلغاء نظام الثانوية العامة للمصريين فى الخارج

«استمر 4 ساعات».. حكاية أطول مشهد رومانسى لـ سعاد حسنى

إنفوجراف

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

نجم الساعة

المتحدث الرسمي لـ«النواب» يحضر مع «منصور» جلسة حل مجلس الزمالك

منوعات

اليونان تلزم القادمين بالخضوع لفحص كورونا والحجر

تكدس بالمحال التجارية في ألمانيا قبل بدء الإغلاق

معهد ألماني: الإغلاق يخفض 3.5 مليار من الناتج المحلي أسبوعيًا

كورونا يعلق برنامج تشجيع السياحة في اليابان

أيام زمان

بسبب سامية جمال.. قصة بكاء الفنان رشدى أباظة

إرث مديحة يسرى.. كتبت أكثر من فيلم ورسمت لوحة شهيرة

كيف تسبب علي أمين في صدام بين «رجب» و«هيكل»؟

«بين الصحافة والسياسة».. «هيكل» يروي قصة صداقته بالزعيم

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
يحيى حقى.. الجميل الذى لا يتكرر
د. منى حلمى
سأصنع «كفنى» من أغصان الشجر وأوراق الورود «1»
ماجد حبته
مكايدات دولية وقودها الصحفيون!
محمد المعتصم
واخد لى بالك إنت (9)
المزيد

الثقافة

تشييع جثمان الكاتبة منار فتح الباب من الرحاب

الليلة.. «مصر - البحرين» ثامن أمسيات علاقات ثقافية بالمجلس الأعلى

اليوم.. قراءات شعرية وقصصية بورشة الزيتون

«دغف ودهل ودنف».. مفردات الحارة المصرية