البحرين: الممارسات القطرية لا تعكس النظام الأساسي لمجلس التعاون

استنكر وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، ما تعرضت له شرطة خفر السواحل من قبل دوريات أمن السواحل القطرية خلال اليومين الماضي، مشددًا على أن هذا الأمر مرفوض تمامًا.وقال وزير الداخلية البحريني، في تصريح له اليوم الإثنين: "نحمّل الجانب القطري المسؤولية القانونية تجاه كافة التجاوزات التي مسّت مواطنينا في أرزاقهم ومعيشتهم.. وشعب البحرين لا يتوقع تلك التصرفات من السلطات القطرية".وأكد أن الممارسات القطرية لا تعكس النظام الأساسي لمجلس التعاون والذي يقوم على ما يربط دوله من علاقات خاصة وإيمان بالمصير المشترك.وأضاف: "تعرض شرطة خفر السواحل القطرية لدوريات أمن تابعة لنا امتداد للسلوك القطري الذي يستهدف المواطنين البحرينيين".وشدد قائلًا: "نرفض سلوك خفر السواحل القطري تجاه خفر سواحلنا"، مشيرًا إلى أنه تم احتواء موقف مسلح مع خفر السواحل القطري في عرض البحر.وفي وقت سابق، أكدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى البحريني برئاسة العضو يوسف بن أحمد الغتم أن الممارسات الاستفزازية التي تقوم بها قطر تجاه مواطني مملكة البحرين تعكس السلوك المعادي وعدم احترام مبادئ دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والقوانين والأعراف الدولية.وأشارت اللجنة إلى أن الاعتداءات والاستهدافات المتكررة ضد مواطني مملكة البحرين من الصيادين والبحارة تمثل تهديدًا لأمن مملكة البحرين، واستهدافًا واضحًا لأرزاق أبناء البحرين الذي يعملون في مهنة الصيد على مدار السنين.وأوضحت أن مملكة البحرين تمتلك كل الحق في اتخاذ ما تراه مناسبًا لحفظ حقوقها، وحقوق المواطنين بعد التعديات السافرة على المياه الإقليمية والتي تعتبر ثروة وطنية ومصدر رزق للعديد من المواطنين.وذكرت اللجنة إن التعديات المستمرة على مواطني مملكة البحرين تعبر عن كراهية واضحة تجاه البحرين، مؤكدة أن هذه التعديات تأتي ضمن سلسلة من الاستهداف الممنهج والمستمر على البحرين وشعبها، وضرب لكل آداب حسن الجوار والقوانين المتعلقة بالبحار.وأكدت اللجنة دعمها الكامل لكافة الإجراءات التي ستقوم بها مختلف الجهات الرسمية لحماية المواطنين والثروات الوطنية، والمياه الإقليمية.وللمرة الثانية في أقل من شهر واحد، أعلنت قطر مساء السبت الماضي، توقيف طرادًا بحرينيًا في منطقة "فشت الديبل" على متنها 3 بحارة أحدهم بحريني الجنسية والبقية ينتمون إلى جنسية إحدى الدول الآسيوية.وذكرت وزارة الداخلية القطرية في بيانها السابق، أنها أحالت الأفراد الـ 3 للنيابة المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية ضدهم.وجاء الإجراء القطري الأخير بعد أقل من شهر واحد، على وقوع حادثة مماثلة في نوفمبر الماضي، حيث أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، يوم 26 نوفمبر، أن حرس السواحل القطري أوقف زورقين تابعين لخفر السواحل البحريني.وأوضحت الوزارة في بيان لها آنذاك، أنه في تمام الساعة 13:00 ظهرًا، خلال مشاركة زورقين تابعين لخفر السواحل المشاركين في تمرين المانع البحري في شمال فشت الديبل، قامت ثلاث دوريات تابعة لأمن السواحل والحدود القطرية بإيقاف الزورقين البحرينيين أثناء عودتهما بعد انتهاء مهمتهما.