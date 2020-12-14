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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجامعة العربية: قرار إسرائيل ضم الجولان حجر عثرة أمام تحقيق سلام عادل

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 02:39 م
الجامعة العربية
الجامعة العربية
مروة عنبر
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أكد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبو علي، أن استمرار احتلال الجولان مع باقي الأراضي العربية يشكل تهديدًا مستمرًا لاستقرار المنطقة.

وأضاف أبو على أن قرار ضم الجولان يشكل حجر عثرة أمام تحقيق سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة.

وتابع أبو علي، "بعد ما يقرب من أربعة عقود على ذلك القرار الإسرائيلي الباطل والعدواني لازالت إسرائيل حتى اليوم تمارس انتهاكاتها اليومية على أرض الجولان وضد أبنائه بإقامة المستوطنات وتغيير التركيبة الديمغرافية والسكانية ونقل المستوطنين إليه ومصادرة الأراضي وإقامة الاستيطان واستنزاف مياهه وثرواته الطبيعية في تحد صارخ للقرارات والمواثيق الدولية وبدعم من إدارة الرئيس الأمريكي ترامب المنحازة للاحتلال باعترافها الباطل وغير القانوني بالسيادة الإسرائيلية على الجولان".

وأكدت الجامعة العربية فى مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة في دورته 105، على ضرورة مواصلة المجتمع الدولي دعم الأونروا ورفض أي محاولات لإنهاء أو تقليص دورها.

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