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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بريطانيا تجري محادثات مع فرنسا لبناء محطة نووية

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 03:14 م
محطة نووية
محطة نووية
وكالات
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أعلنت بريطانيا، الإثنين، أنّها ستجري محادثات مع شركة "كهرباء فرنسا" العملاقة في مجال الطاقة بشأن بناء محطة للطاقة النووية على ساحل إنجلترا الشرقي، في مشروع تقدر قيمته بحوالى 20 مليار جنيه إسترليني (26،4 مليار دولار).

وقدمت الشركة الفرنسية طلبًا في مايو لبناء محطة "سايزويل سي" النووية بقوة 3،2 جيجاوات في سافولك، لكنها واجهت انتقادات من نشطاء بيئيين، وتأخرت خطط البناء على خلفية تداعيات وباء كوفيد- 19.

وقالت الحكومة، في بيان: "أكدت الحكومة أنها ستدخل مفاوضات مع (كهرباء فرنسا) فيما يتعلق بمشروع سايزويل سي في سافولك، فيما تدرس خيارات الاستثمار في محطة طاقة نووية واحدة على الأقل بحلول نهاية هذا البرلمان في عام 2024".

وتابعت: "إذا اعتمد المشروع فقد يوفر آلاف الوظائف الجديدة أثناء الإنشاء والتشغيل، وإتمام هذه المفاوضات بنجاح سيخضع لتدقيق شامل، ويحتاج إلى تلبية متطلبات الحكومة القانونية والتنظيمية والأمنية الصارمة".

وتعمل شركة "كهرباء فرنسا" إلى جانب المؤسسة الصينية العامة للطاقة النووية (سي جي إن)، وهي شريك قديم، لبناء محطات طاقة نووية في بريطانيا.

وسيوفر بناء المحطة 25 ألف وظيفة، بينما ستوظف المحطة الطاقة 900 شخص.

وأعلنت بريطانيا، التي ستستضيف مؤتمر الأطراف السادس عشر بشان المناخ في مدينة غلاسكو الاسكتلندية العام المقبل، عن محادثات مع الشركة الفرنسية في كتابها الأبيض للطاقة.

وحددت الوثيقة خطط الحكومة لتحقيق هدفها المتمثل في صافي انبعاثات صفرية بحلول العام 2050.

وأكد وزير الأعمال، ألوك شارما، الإثنين، أن شركة كهرباء فرنسا لم تحصل بعد على "الضوء الأخضر" للبناء.

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