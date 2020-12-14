ضبط طن لحوم فاسدة بحي السيدة زينب

واصلت مديرية طب بيطري القاهرة شنها حملات رقابية على الأسواق بناء على تعليمات الدكتور صبري زينهم، مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة، بتشديد الرقابة على الأسواق ومحلات الأسماك واللحوم والدواجن للحصول على غذاء آمن.وتم تشكيل لجنة مركزية من أطباء التفتيش بالمديرية بمحافظة القاهرة، برعاية وإشراف الدكتور أشرف عبدالقادر مدير إدارة المجازر والتفتيش بالمديرية، وتم ضبط طن من اللحم المفروم ومقطعات لحوم بسيارة ثلاجة من مخزن بالسيدة زينب، وجميعها غير صالح للاستهلاك الآدمي، وتنبعث منها رائحة كريهة وفي حالة فساد كامل.وأشار بيطري القاهرة، في بيان له، إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة بالإعدام.وتأتي الحملة حسب تكليفات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بأهمية مراجعة الأسواق ومتابعة السلع الاستهلاكية المقدمة للمواطنين من حيث المواصفات القياسية، والتصدي لبائعي الأغذية الفاسدة بكل حزم، وتطبيق القوانين حيال المخالفين.