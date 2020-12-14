بومبيو: رفع اسم السودان من قائمة «رعاة الإرهاب» تغيير جذرى

أكد وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، اليوم الإثنين، أن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب يمثل تغييرًا جذريًا في علاقاتنا الثنائية.وفى وقت سابق من اليوم، أعلنت السفارة الأمريكية في الخرطوم، عن أن إلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب دخل حيز التنفيذ، بعد انقضاء فترة إخطار الكونجرس البالغة 45 يومًا.وكتبت السفارة الأمريكية في الخرطوم على صفحتها الموثقة بموقع فيسبوك، أن وزير الخارجية مايك بومبيو وقع إشعارًا يفيد بإلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب، مشيرة إلى أن الإشعار أصبح ساري المفعول اعتبارًا من اليوم، ليتم نشره في السجل الفيدرالي".