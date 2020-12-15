تنبؤات الفلك تُشير إلى تعرض درة لمشاكل صحية في 2021

الصعيد العاطفي:



الصعيد المهني:



الصعيد الصحي:



تصدرت النجمة التونسية درة مواقع التواصل الاجتماعي هذا العام، بعد ظهورها بإطلالات جذابة وشبابية، والتي تعتبر أيقونة من أيقونات الموضة.درة من مواليد 13 يناير عام 1980، وتنتمي إلى مواليد برج الجدي، وتكشف الأبراج ما سيكون علية حالتها في 2021، وما ستواجهه بحسب خبيرة الأبراج والفلك ندى عادل.سوف تتمتع درة بحياة عاطفية جيدة، حيث إنه سوف تكون قادرة على إرضاء جوزها بشكل كبير.يبدو أن الآفاق المهنية جيدة خلال 2021، للفنانه درة، وهناك تحركت أفضل في عملها، وقيام مشروعات جديدة.سوف تواجه بعض المشاكل الصحية، ويجب عليها تغيير العادات الصحية لكي تتمتع بصحة جيدة.