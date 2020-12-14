وزير خارجية الإمارات: الجماعات المتطرفة تهيمن على المشهد السياسي الليبي

أكد وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم الإثنين، أن ليبيا تواجه تحديًا كبيرًا بعد انهيار النظام بها، محذرًا من هيمنة الجماعات المتطرفة على المشهد السياسي الليبي.وقال الوزير الإماراتي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، إن الجماعات المتطرفة تهيمن على الوضع السياسي في ليبيا، معربًا عن تطلع بلاده لاستقرار ليبيا في أقرب وقت.