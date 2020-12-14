إصابة 3 في حريق منزلهم بالشرقية

أصيب 3 أشخاص من محافظة الشرقية، بحروق إثر نشوب حريق بمنزلهم، بمركز الحسينية، وتم نقلهم إلى مستشفى الحسينية المركزى لتلقى العلاج.تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بنشوب حريق بمبنى سكنى متعدد الطوابق بعزبة النورة ناحية سماكين الغرب دائرة مركز الحسينية.أسفر الحريق عن إصابة 3 أشخاص بحروق، وتم نقلهم إلى مستشفى الحسينية المركزى، لتلقى العلاج، فيما أفادت التحريات الأولية نشوب الحريق بسبب ماس كهربائى وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده.تم تحرير المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.