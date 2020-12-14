الخارجية الروسية: موسكو مع حل القضية الفلسطينية على أساس الدولتين

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن اتفاقات السلام بين الدول العربية وإسرائيل تطلق قنوات حوار حضارية بين الجانبين، داعيًا إلى ضرورة توظيف الاتفاقيات الأخيرة بين إسرائيل ودول عربية لتحقيق السلام.وأكد لافروف، خلال مؤتمر صحفي مشترك اليوم الإثنين، مع نظيره الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، أن روسيا مع حل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.وشدد الوزير الروسي على ضرورة استئناف محادثات السلام المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين"، مضيفًا: "نحتاج إلى مضافرة الجهود لإعادة التفاوض المباشر بين فلسطين وإسرائيل".