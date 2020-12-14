ضبط عاطل لسرقة فرامل قطارات السكك الحديد بالشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالشرقية، من ضبط عاطل لقيامه بسرقة قطع فرامل خاصة بعربات القطارات تزن 30 كيلو جرام، وجار العرض على النيابة العامة.تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط "ر م ر ال" 42 سنة، مقيم بدائرة مركز فاقوس، أثناء تواجده على أرصفة المحطة وقيامه بسرقة ثلاثة قطع فرامل زهر خاصة بعربات القطارات.تم تحرير المحضر رقم 257117 لسنة 2020، وجار عرض المتهم على النيابة العامة.