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الإثنين 14 ديسمبر 2020 الموافق 29 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

هولندا تتجه لفرض إجراءات إغلاق صارمة

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 01:29 م
كورونا في هولندا
كورونا في هولندا
وكالات
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تتجه هولندا لفرض إجراءات إغلاق صارمة، حيث تعقد الحكومة اليوم الاثنين، اجتماعا طارئا في ظل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

ومن المقرر أن يوجه رئيس الوزراء مارك روته كلمة متلفزة للأمة مساء اليوم.

ومن المتوقع إغلاق جميع المحال ماعدا التي تبيع البضائع الضرورية للحياة اليومية. وقد أعلنت ألمانيا، التي تتشارك حدودا لمسافة 580 كيلومترا مع هولندا، عن إغلاق ثاني يبدأ تطبيقه من بعد غدا الأربعاء.

وتخشي السلطات الهولندية أن يقوم الكثير من الألمان بعبور الحدود للتسوق من أجل أعياد الميلاد.

وقال وزير الصحة الهولندي هوجو دي يونج قبل بدء اجتماع الأزمة" الوضع خطير للغاية".

وتواجه المستشفيات صعوبة في التعامل مع ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا. وقد سجلت هولندا نحو 10 آلاف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ويعيش نحو 5ر17 مليون نسمة في هولندا، التي فرضت إغلاقا جزئيا منذ منتصف أكتوبر الماضي.

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