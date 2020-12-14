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الإثنين 14 ديسمبر 2020 الموافق 29 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لافروف: يجب العودة إلى أسباب الأزمة في ليبيا

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 01:29 م
لافروف
لافروف
عبير سليم
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قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الإثنين، إنه يجب العودة إلى أسباب الأزمة في ليبيا.

وأكد لافروف خلال مؤتمر مشترك مع نظيره الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أن روسيا كانت على اتصال منذ بداية الأزمة الليبية مع كل الأطراف لحثهم على الحوار وحل الأزمة المستمرة منذ 2011.

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