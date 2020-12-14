لافروف: يجب العودة إلى أسباب الأزمة في ليبيا

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الإثنين، إنه يجب العودة إلى أسباب الأزمة في ليبيا.وأكد لافروف خلال مؤتمر مشترك مع نظيره الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أن روسيا كانت على اتصال منذ بداية الأزمة الليبية مع كل الأطراف لحثهم على الحوار وحل الأزمة المستمرة منذ 2011.