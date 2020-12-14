سنغافورة تعلن موافقتها على لقاح «فايزر - بيونتك» المضاد لكورونا

قال رئيس الوزراء السنغافوري، لي هسين لونج، اليوم الإثنين، إن بلاده وافقت على لقاح "فايزربيونتك" المضاد لفيروس كورونا المستجد، مما يمهد الطريق أمام طرحه في الدولة المدينة في أواخر هذا العام أو مطلع عام 2021.وقال لي في خطاب له تم بثه على شاشات التلفزيون: "يسعدني أن أخبركم بأنه بعد دراسة الأدلة العلمية وبيانات التجارب السريرية، وافقت هيئة علوم الصحة على لقاح فايزر-بيونتك للاستخدام خلال فترة الوباء".وأوضح رئيس الوزراء أنه يتوقع "وصول لقاحات أخرى إلى سنغافورة خلال الأشهر المقبلة"، وهي خطط يجب أن تعني - بحسب اعتقاده - أن يكون هناك "لقاحات تكفي الجميع في سنغافورة بحلول الربع الثالث من عام 2021".من جانبها، قالت وزارة الصحة السنغافورية اليوم الاثنين، إن شركة فايزر "أشارت إلى أن الدفعة الأولى من لقاح فايزر-بيونتك سوف تصل إلى سنغافورة بحلول نهاية الشهر الجاري".من ناحية أخرى، أشار رئيس الوزراء إلى أنه من المقرر أن تخفف سنغافورة القيود المفروضة محليا لمواجهة تفشي الوباء، في 28 من ديسمبر الجاري، مما سيسمح بتجمع ما يصل إلى ثمانية أشخاص، بالاضافة إلى ما يصل لـ 250 شخصا في دور العبادة العامة، أو خلال إقامة فعاليات العروض الفنية والثقافية الحية.وقد أكدت سنغافورة، التي يبلغ تعدادها السكاني نحو 7ر5 مليون نسمة، تسجيل ما يقرب من 60 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا، رسميا، معظمها بين العمال المهاجرين. ويشار إلى أن عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس هو من بين الأعداد الأدنى في العالم، حيث يبلغ 29.