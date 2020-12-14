الأمن يكشف غموض سرقة شركة مواد غذائية بمدينة نصر

تمكن رجال مباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي، مدير الأمن، اليوم الاثنين، من كشف غموض واقعة سرقة شركة مواد غذائية بمدينة نصر بمحافظة القاهرة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين.وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة إخطارا من وحدة مباحث قسم أول مدينة نصر، يفيد بتلقيها بلاغا من "ر.م"، 38 سنة، مدير وشريك بشركة للمواد الغذائية بدائرة القسم، باكتشافه كسر باب الشركة محل عمله وسرقة( مبلغ مالى 7000 جنيه، 2 شاشة كمبيوتر، جهاز dvr).وبتفريغ كاميرات المراقبة أمكن التوصل لمرتكبي الواقعة "م.م"، 41 سنة، عاطل ومقيم عزبة الهجانة والسابق اتهامه في القضية رقم 34501 لسنة 2006 شروع في قتل، "س.م"، 43 سنة، عاطل ومقيم ذات العنوان والسابق اتهامه في 6 قضايا سرقة مساكن، وتبين حيازة الثاني سلاح ناري فرد خرطوش، وتم ضبطهم واعترفوا بارتكاب الواقعة عن طريق عتلة حديدية وتم ضبطها والمسروقات بالكاملن، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.