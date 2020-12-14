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الإثنين 14 ديسمبر 2020 الموافق 29 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حسان دياب يرفض خضوعه للاستجواب في قضية انفجار مرفأ بيروت

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 01:25 م
حسان دياب
حسان دياب
وكالات
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أثارت الاتهامات التي وجهها القاضي فادي صوان الأسبوع الماضي ضد حسان دياب، انتقادات شديدة من جهات نافذة بما في ذلك جماعة حزب الله الشيعية والزعيم السني سعد الحريري.

وقال مصدر لبناني رسمي اليوم الاثنين إن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب رفض استجوابه من قبل قاض اتهمه وثلاثة وزراء سابقين بالإهمال فيما يتعلق بانفجار مرفأ بيروت.

وقال دياب، الذي تولى منصبه في يناير كانون الثاني، إن ضميره مرتاح فيما يتعلق بالانفجار الذي وقع في الرابع من أغسطس وأسفر عن مقتل 200 شخص وإصابة الآلاف ودمر أحياء بأكملها في العاصمة بيروت.

واستقال دياب بعد الكارثة لكنه واصل العمل كرئيس لحكومة تصريف الأعمال.

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