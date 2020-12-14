«لافروف»: نسعى مع المصريين والإماراتيين لإنجاح الحوار في ليبيا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن موسكو تسعى لإنجاح الحوار في ليبيا بالتعاون مع مصر والإمارات، مشددًا على ضرورة العودة إلى أسباب الأزمة في ليبيا.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك، عقده لافروف، اليوم الإثنين، مع نظيره الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، حيث صرح قائلًا: "نسعى مع الإماراتيين والمصريين من أجل نجاح الحوار في ليبيا".وأضاف قائلًا: "مهتمون بإعادة السيادة الليبية إلى رونقها، ونبذل جهودا بمساعدة الإمارات ومصر لدفع العملية السياسية في ليبيا".