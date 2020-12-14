الكرملين: لا علاقة لروسيا بقراصنة وزارتي الخزانة والتجارة الأمريكيين

أكد المتحدث باسم الكرملين الروسي، ديمتري بيسكوف، اليوم الاثنين، عن عدم وجود أي علاقة لروسيا بقرصنة البريد الإلكتروني الداخلية في وزارتي الخزانة والتجارة الأمريكيتين.وقال بيسكوف وفق لوكالة رويترز، إنه إذا لم يكن بمقدور الأمريكيين وقف الهجمات المتكررة فلا يجب عليهم إلقاء اللوم على روسيا.ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصادر مطلعة قولهم إن القراصنة يعتقد أنهم يعملون لصالح روسيا وأنهم يخشون أن تكون الاختراقات التي تم اكتشافها حتى الآن، هي جزء قليل مما تم اختراقه، وزعم أحد المصادر أن الاختراق خطير للغاية لدرجة التي دفعت مجلس الأمن القومي للاجتماع في البيت الأبيض يوم السبت الماضي.