إزالة 4 حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدى على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب، مؤكدا على استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.هذا وقد أسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة والزراعية التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز " بدر - ادكو - الدلنجات - شبراخيت" عن إزالة مباني مخالفة بدون ترخيص على مساحة 1884 متر مربع خارج الحيز للشروع فى عمل مزرعة دواجن مخالفة بنطاق الوحدة المحلية لقرية النجاح ببدر.كما تم إزالة فورية في المهد لتعديات على أرض أملاك الدولة بمساحة 120 م٢ عبارة عن أساس من الحجارة البيضاء بمنطقة النجيله بإدكو،و إزالة حالة تعدي فى المهد علي الأرض الزراعية بمساحة 120 م٢ عبارة عن شدة خشبية وسمل خرساني بقرية الوفائية بالدلنجات،وتم إيقاف أعمال وفك شدة خشبية لسقف دور ثانى علوى بمساحة 110 م٢ بقريه الدفراوى بشبراخيت.